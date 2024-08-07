هاريس تنطلق مع وولز في جولة على ولايات متأرجحة

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انطلقت المرشّحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس الأربعاء في جولة على ولايات يتوقّع أن تشهد منافسة محمومة حيث تسعى إلى إقناع ائتلاف من الديموقراطيين والمستقلين والجمهوريين الساخطين بإعطائها صوتهم لتصل إلى البيت الأبيض.

وتحقق نائبة الرئيس البالغة 59 عاما تقدما في استطلاعات الرأي منذ أسبوعين، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وإعلانه دعم ترشيح نائبته لخوض الاستحقاق في مواجهة المرشّح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

تنطلق هاريس مع تيم وولز، حاكم مينيسوتا الذي اختارته لمنصب نائب الرئيس، إلى مدينة أو كلير في ولاية ويسكونسن، ومن ثم إلى ديترويت فميشيغن للمشاركة في تجمّع انتخابي مع اتّحاد عمّال قطاع السيارات.

بعد إعلان هاريس اختيار وولز الثلاثاء شاركت وإياه في أكبر تجمّع انتخابي للديموقراطيين إلى الآن، جمع نحو عشرة آلاف مشارك في بنسلفانيا التي تعد من الولايات المفصلية.

وقالت هاريس في التجمّع الانتخابي في بنسلفانيا “نحن دخلاء على هذا السباق، ولكنّنا نتمتّع بالزخم، وأنا أعرف بالضبط ما نواجهه”.

وولز البالغ 60 عاما هو عنصر سابق في الحرس الوطني، وحاكم ولاية مينيسوتا ذات الغالبية الديموقراطية الوازنة منذ العام 2019. وفي مسيرته السياسية نجح في جذب ناخبين معتدلين ومستقلين.

ولم يكن وولز يُعتبر في بادئ الأمر من الشخصيات الأوفر حظا لمنصب نائب الرئيس في الحملة الانتخابية، لكنّه تمكّن من حشد صفوف الديموقراطيين في مواجهة المنافسين الجمهوريين.

وهو سيشارك في الأسبوع الحالي مع هاريس في كل من الولايات المتأرجحة (غير المحسومة)، في جولة تشمل أريزونا ونيفادا.

وأُرجئت جولتا كارولاينا الشمالية وجورجيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعتزم حملة هاريس-وولز نشر أكثر من 750 مندوبا على الأرض في ولايات “الجدار الأزرق” أي بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغن التي تعد أساسية لتحقيق الفوز في تشرين الثاني/نوفمبر، مع افتتاح المؤتمر الوطني للديموقراطيين المقرر عقده في شيكاغو في منتصف آب/أغسطس.

وقال دان كانينان، مدير الولايات المتأرجحة في حملة هاريس إن “زخم نائبة الرئيس كامالا هاريس والحاكم تيم وولز في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك الجدار الأزرق، حقيقي وسيتجلى اليوم”.

وأعرب جمهوريون بارزون كثر عن ارتياحهم لاختيار وولز للمنصب على حساب حاكم بنسلفانيا الأكثر وسطية جوش شابيرو المتمتع بشعبية كبيرة في الولاية التي يتّفق معظم النقاد على أنها ستكون الجائزة الكبرى في سباق 2024.

– “كامابلا” –

يسعى جمهوريون لتصوير وولز على أنه يساري متطرّف قدّم منافع لمهاجرين غير نظاميين وتسامح مع أعمال شغب سجّلت في العام 2020 بعد مقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقا بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه خلال توقيفه.

وجاء في منشور لزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليز على منصة إكس أن وولز “سمح لمثيري الشغب بإحراق مينيابوليس في العام 2020”.

في الأثناء اتّهمت حملة ترامب وولز الذي تقاعد من الحرس الوطني في العام 2005 بأنه “ترك” وحدته في التوقيت الذي كانت تنتشر فيه في العراق.

ولم يتّضح بعد مدى فاعلية هذه الهجمات، خصوصا وأن ترامب نفسه أقر في مقابلة أجريت معه مؤخرا بأن “لا تأثير لنائب الرئيس على صعيد الانتخابات… خيار نائب الرئيس لا يحدث أي فارق”.

ويرفض ترامب التركيز على نقاط ضعف سياسة هاريس، بدلا من ذلك يفضل توجيه انتقادات شخصية، لكن هذا التكتيك لم يكن فاعلا إلى حد كبير في وقف صعودها.

وتتقدّم هاريس على ترامب، وفق ما أظهر استطلاع لحساب “ان بي ار/بي بي اس نيوز/ماريست” بحصولها على 51 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 48 بالمئة لخصمها، فيما أظهر استطلاع آخر لحساب “ريل كلير بوليتيكس” تقدّمها بنصف نقطة مئوية على مستوى البلاد.

وكان استطلاع سابق للمنظمة منح ترامب تقدّما بثلاث نقاط على بايدن عندما قرر الانسحاب ودعم نائبته، قبل 17 يوما.

في حين يشتهر ترامب بوصف خصومه بكلمات مسيئة مثلما ما فعل عندما وصف هيلاري كلينتون التي وصفها بأنها “محتالة” أو مع تيد كروز “الكاذب”، فهو لم يتوصّل بعد على ما يبدو لتوصيف منافسته هاريس.

ويبدو تهكّمه الأخير الذي سمى فيه هاريس “كامابلا”، أشبه بتلعثم أكثر من كونه إهانة فعلية، وتعبيرا حيّر النقاد.

بور-رفو/بام-ناش-كبج-ود/ص ك