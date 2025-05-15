هجمات بطائرات مسيرة تقطع الكهرباء عن الخرطوم

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(رويترز) – قالت السلطات السودانية يوم الخميس إن هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى قطع التيار الكهربائي بأنحاء الخرطوم والولايات المحيطة وذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الدعم السريع سلسلة هجمات بعيدة المدى بعد أكثر من عامين من حربها مع الجيش.

وطردت قوات الدعم السريع من جميع مناطق وسط السودان تقريبا في الشهور القليلة الماضية، لتغير أساليبها من الهجمات البرية إلى هجمات بطائرات مسيرة على محطات الطاقة والسدود وغيرها من البنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

وقالت شركة الكهرباء السودانية في بيان إن طائرات مسيرة قصفت ولاية الخرطوم مساء يوم الأربعاء. وأضافت أن الموظفين كانوا يحاولون إخماد حرائق كبيرة وتقييم الأضرار وإصلاحها.

وتسببت الحرب بين القوتين في تدمير السودان ودفعت أكثر من 13 مليون شخص إلى النزوح من ديارهم، ونشرت المجاعة والمرض. ولقي عشرات الآلاف حتفهم في القتال.

وأدت غارات بطائرات مسيرة شنتها قوات الدعم السريع على بورتسودان، التي يتخذها الجيش قاعدة خلال الحرب، ومناطق أخرى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في معظم أنحاء البلاد.

كما أثرت على إمدادات المياه، مما زاد من الصعوبات ورفع خطر انتشار الكوليرا وأمراض أخرى.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القتال البري استمر في جنوب أم درمان، وهي جزء من الخرطوم الكبرى، حيث كان الجيش يهاجم جيوبا لمقاتلي قوات الدعم السريع.

وأدت الاشتباكات إلى نزوح آلاف الأشخاص على أكثر خطوط المواجهة نشاطا في ولاية غرب كردفان.

وهناك، يحاول الجيش تأمين مناطق رئيسية منتجة للنفط والتقدم نحو مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، حيث يحاول الجيش كسر الحصار المفروض على مدينة الفاشر، آخر موطئ قدم له هناك.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب، التي اندلعت بسبب نزاع على الانتقال إلى الحكم المدني، جعلت نصف السكان في جوع شديد.

ولم يقترب أي من الجانبين من تحقيق انتصار حاسم في الصراع.