هجوم إيراني يصيب مصافي النفط في حيفا الإسرائيلية

القدس 19 مارس آذار (رويترز) – أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الخميس أن هجوما صاروخيا إيرانيا أصاب مصافي النفط في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل لكنه لم يسفر عن “أضرار جسيمة”.

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين إن التيار الكهربائي انقطع لفترة وجيزة ثم عاد إلى معظم المتضررين.

وأضاف كوهين “الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء في الشمال محدودة وغير جسيمة. ولم تسجل أضرار جسيمة في البنية التحتية الإسرائيلية جراء القصف”.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف المصافي في حيفا، ثالث أكبر مدن إسرائيل، وفي أسدود جنوب البلاد، “إلى جانب عدد من الأهداف الأمنية ومراكز الدعم العسكري التابعة للكيان الصهيوني” التي قال إنها “تعرضت لقصف صاروخي دقيق”.

ولم ترد أنباء حتى الآن عما إذا كانت مصفاة في أسدود تعرضت للقصف.

وأعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن حطام صاروخ تم اعتراضه سقط في حيفا ويجري فحصه حاليا باعتبارها واقعة تتعلق بمواد خطرة.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن شظايا صاروخ أصابت خط كهرباء في منطقة حيفا، مما تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء، لكن التيار عاد إلى جميع المشتركين في غضون 45 دقيقة تقريبا.

وذكرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل أن الحطام سقط على موقعين في مصافي النفط وأحدث حريقا أدى إلى انقطاع مصادر الإمدادات دون سقوط قتلى أو جرحى.

وأضافت بعد فحص الموقع في حيفا “جرى تحييد آثار الواقعة في حيفا بشكل كامل… ولم تخلص اختبارات أجرتها فرق المراقبة إلى وجود قيم غير طبيعية في الهواء أو خطر على الجمهور”.

وجرى استهداف مصافي النفط في حيفا في يونيو حزيران الماضي بصاروخ إيراني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتوقف العمليات.

(نغطية صحفية ستيفن شير ويمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد عبدالحميد مكاوي ومحمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية)