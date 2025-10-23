هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث على التوالي (شهود)

هاجمت طائرات مسيّرة الخميس العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها، لليوم الثالث على التوالي، بحسب ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

وقال شاهد مقيم في جنوب أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، “عند الرابعة صباحا سمعت صوت مسيّرتين تمرّان فوقنا وبعد فترة قصيرة سمعت صوت مضادات باتجاه سلاح المهندسين والسلاح الطبي”.

وأفاد شاهد آخر بأنّ المسيّرات اتجهت نحو المطار. وقال “بعد الرابعة كان صوت المسيرات عاليا، شاهدتها تتجه نحو المطار وسمعت أصوات انفجارات”.

ومنذ الثلاثاء، يُستهدف مطار العاصمة بهجمات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع.

والمطار مغلق منذ نيسان/أبريل 2023 إثر اندلاع الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وكان من المقرّر أن يعاد فتح المطار الأربعاء للرحلات الداخلية، وفق الهيئة العامة للطيران المدني، لكن استهدافه بمسيّرات الثلاثاء والأربعاء استدعى تعليق ذلك “حتى إشعار آخر” وفق مسؤول في المطار طلب عدم كشف هويته نظرا لكونه غير مخوّل التحدّث للإعلام.

وشهدت الخرطوم تراجعا نسبيا في المعارك البريّة منذ استعاد الجيش أجزاء من العاصمة في وقت سابق هذا العام، لكن الضربات بالمسيّرات تواصلت في ظل مساعي الحكومة لإعادة الخدمات ونقل المؤسسات الرئيسية من بورت سودان، العاصمة بحكم الأمر الواقع والمطلة على البحر الأحمر.

عاد أكثر من مليون شخص إلى العاصمة في غضون الأشهر العشرة الأخيرة، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

لكن أجزاء كبيرة من الخرطوم ما زالت مدمّرة، فيما لا يزال الملايين يعانون انقطاعات متكررة للطاقة مرتبطة بهجمات المسيّرات التابعة للدعم السريع.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير 12 مليون شخص، وتسببت بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

