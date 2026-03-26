هجوم على ناقلة نفط بإدارة تركية في البحر الأسود

تعرّضت ناقلة نفط تديرها تركيا لهجوم صباح الخميس في البحر الأسود يرجّح أنه بمسيّرة بحرية، وفق ما أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.

وصرّح الوزير خلال مقابلة تلفزيونية “يمكنني القول إن سفينة ترفع علما أجنبيا وتديرها شركة تركية حُمّلت نفطا خاما من روسيا أبلغت عن انفجار في حجرة المحرّك بعد منتصف الليل”.

وأضاف “نظنّ أن حجرة المحرّك كانت مستهدفة… والهجوم نُفّذ بواسطة مركبة سطحية مسيّرة”.

ولم يحدّد الوزير إن كان الهجوم الذي طال الناقلة التي ترفع علم سيراليون وقع في المياه التركية، لكن وسائل إعلام تركية أفادت بأنه حدث على مسافة أقلّ من 30 كيلومترا من مضيق البوسفور.

وأشارت شركة “فانغارد تيك” الخاصة المتخصّصة في أمن الملاحة البحرية إلى أن السفينة المحمّلة بحوالى 140 ألف طنّ من النفط الخام تعرّضت لانفجار على مسافة نحو 15 ميلا بحريا من شمال مضيق البوسفور وهي في طريقها إليه بعدما انطلقت من مرفأ نوفوروسييسك الروسي.

وقال عبد القادر أورال أوغلو “يبدو أنه انفجار آت من الخارج موجّه بشكل خاص إلى حجرة المحرّك بهدف تعطيل السفينة بالكامل”.

وأضاف “أرسلنا الوحدات اللازمة إلى موقع الحادثة ونحن نتابع الوضع”.

وأشار الوزير إلى أن الطاقم المؤلّف من 27 فردا كلّهم من الجنسية التركية بأمان ولم يتعرّض لإصابات.

وتخضع هذه السفينة لعقوبات من عدّة بلدان، بينها بريطانيا وأوكرانيا وسويسرا، بسبب انخراطها في نقل نفط روسي المصدر.

وفي كانون الأول/ديسمبر، شهدت تركيا سلسلة حوادث أمنية على خلفية النزاع الأوكراني الروسي. وحذّر الرئيس رجب طيب أردوغان من تحوّل البحر الأسود إلى “ساحة مواجهة” بين الأطراف المتحاربة.

وأبقت تركيا التي تطلّ سواحلها الشمالية على أوكرانيا وشبه جزيرة القرم المحتلّة على علاقات جيّدة مع كلّ من كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

