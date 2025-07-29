هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتمنع وزيرين من دخول البلاد

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أمستردام (رويترز) – قالت الحكومة الهولندية في رسالة نُشرت في وقت متأخر مساء الاثنين إنها ستستدعي سفير إسرائيل في البلاد للتنديد بالوضع “الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في غزة، وإنها قررت منع وزيرين ينتميان لليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية من دخول هولندا.

ولن يُسمح للوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة.

ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي.

وفي تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إن هولندا سوف تسعى أيضا إلى فرض عقوبات تجارية من جانب الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لأنها لم تنفذ بشكل كامل اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة.

وقال “بما أن هذا (الاتفاق) لم يُنفَّذ بالكامل بعد، فإننا نتقدم الآن بدعوى أمام الاتحاد الأوروبي لتعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء بأن وزير الخارجية جدعون ساعر رد على قرار منع دخول الوزيرين باستدعاء السفيرة الهولندية.

وقد وجه ساعر توبيخا رسميا لسفيرة هولندا يوم الثلاثاء ردا على انتقادات بلادها بشأن معاملة الفلسطينيين ومنع الوزيرين من دخول هولندا.

وقال ساعر في منشور على منصة إكس إن الحكومة الهولندية “اختارت تحويل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني تجاهها، وتحديدا في وقت عصيب تمر به، وذلك على الأرجح بدافع المصالح السياسية”.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.

(إعداد مروة سلام ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)