هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم حرب بسبب النزوح القسري في غزة

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القدس (رويترز) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير يوم الخميس إن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ردها، اتهمت إسرائيل المنظمة باعتماد خطاب “كاذب تماما ومنفصل عن الواقع”.

وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.

وجاء في التقرير أن “هيومن رايتس ووتش وجدت أن التهجير القسري يجري بشكل واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا جرائم ضد الإنسانية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جهود إسرائيل “موجهة فقط نحو تفكيك قدرات حماس الإرهابية وليس ضد شعب غزة، على عكس حماس التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتغرس البنية التحتية للإرهاب داخل المناطق السكنية”.

وأضاف في بيان “تنظر إسرائيل إلى كل الأذى الذي يلحق بالمدنيين باعتباره مأساة، في حين تنظر حماس إلى كل الأذى الذي يلحق بالمدنيين باعتباره استراتيجية. ستواصل إسرائيل العمل وفقا لقانون النزاع المسلح”.

وتنفي حماس أنها تستخدم المدنيين دروعا بشرية أو تخفي مقاتلين وأسلحتهم في منشآت مثل المستشفيات والمدارس.

ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

وبدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة العام الماضي في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل، مما أسفر، بحسب إحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 43700 شخص ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع، وأجبرت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.

وأمرت القوات الإسرائيلية على مدى الشهر المنصرم عشرات الآلاف من الأشخاص بالنزوح من مناطق في شمال القطاع بهدف القضاء على مسلحي حماس الذين يقول الجيش الإسرائيلي إنهم يعيدون تنظيم صفوفهم حول بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش “من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة… مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية”، وهو إجراء وصفته المنظمة بأنه يرقى إلى “التطهير العرقي”.

وينفي الجيش الإسرائيلي سعيه إلى إنشاء مناطق عازلة دائمة فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن الفلسطينيين النازحين من منازلهم في شمال غزة سيُسمح لهم بالعودة في نهاية الحرب.