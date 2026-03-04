واشنطن تأمر الموظفين غير الأساسيين في قنصليتي لاهور وكراتشي بمغادرة باكستان

أعلنت الخارجية الأميركية الأربعاء أنها أمرت موظفيها غير الأساسيين في قنصليتيها في كراتشي ولاهور بمغادرة باكستان وسمحت بمغادرة موظفي بعثاتها الدبلوماسية في كل من السعودية وقبرص وعُمان.

وقالت السفارة الأميركية في باكستان في بيان إن وزارة الخارجية أمرت الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد عائلات كوادر الحكومة الأميركية من القنصليتين الأميركيتين في لاهور وكراتشي بمغادرة باكستان بسبب “مخاطر على سلامتهم”.

وأضافت بأن أي تغيير لم يطرأ على وضع سفارتها في العاصمة إسلام أباد.

كما أذنت الوزارة “لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد عائلات الموظفين الحكوميين الأميركيين بمغادرة” السعودية وعُمان وقبرص “بسبب مخاطر على سلامتهم”.

وأعلنت الوزارة الثلاثاء بأنها تقوم “بتحرّك تاريخي” لمساعدة مواطنيها الذين يرغبون بمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت أن أكثر من “تسعة آلاف مواطن أميركي عادوا بسلام من الشرق الأوسط” في الأيام الأخيرة الماضية “بينهم أكثر من 300 عادوا من إسرائيل”.

