والد فتاة فلسطينية قتلت في الضفة الغربية: كانت فقط تنظر من النافذة

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من علي صوافطة

جنين (الضفة الغربية) (رويترز) – قال والد فتاة فلسطينية عمرها 16 عاما قُتلت في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع إن ابنته قُتلت برصاص قناص إسرائيلي بينما كانت تنظر من نافذة منزلها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير عن مقتل لجين أسامة مصلح يوم الثلاثاء خلال عملية واسعة النطاق تشمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية شارك فيها مئات الجنود والمركبات المدرعة.

وأوضح أسامة مصلح أن قوات كانت تحاصر المنزل المجاور لمنزله عندما أصيبت ابنته برصاصة في جبهتها بعد فتح الستار للنظر إلى الخارج.

وأضاف “لم تصعد إلى السطح، ولم ترم حجرا، ولم تحمل سلاحا. عمرها 16 عاما. كل ما فعلته هو أنها نظرت من النافذة، فرآها الجندي وأطلق عليها النار. رصاصة واحدة استهدفت جبهتها”.

وقُتل أكثر من 30 فلسطينيا وألقي القبض على العشرات خلال العملية التي بدأت منذ أسبوع في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وتردد أن معظم من تم اعتقالهم ينتمون إلى جماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي أو فتح، ولكن بعضهم كانوا من المدنيين مثل لجين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن العملية، وهي الأكبر في الضفة الغربية منذ أشهر، لإحباط محاولات جماعات مسلحة متحالفة مع إيران لشن هجمات على مدنيين إسرائيليين.

وعلى مدى الأسبوع المنصرم خاضت القوات الإسرائيلية معارك بالأسلحة النارية مع مقاتلين فلسطينيين، مما ألحق أضرارا بالمنازل والمباني الأخرى وخرب مساحات كبيرة من الطرق في ما تقول إسرائيل إنه عملية بحث عن العبوات الناسفة البدائية.