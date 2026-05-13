وزارة الخارجية: الإمارات تنفي تقارير عن زيارة نتنياهو لها

13 مايو أيار (رويترز) – نفت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء تقارير تحدثت عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة الخليجية، مؤكدة أن أي ادعاءات بشأن زيارات غير معلنة لا أساس لها من الصحة.

وذكر مكتب نتنياهو في وقت سابق اليوم أنه زار الإمارات والتقى برئيسها الشيخ محمد بن زايد خلال الحرب مع إيران.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها”. وأضافت “وتؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة… ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وعليه، فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)