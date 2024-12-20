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وزارة الخارجية: السعودية تندد بحادث الدهس في سوق لعيد الميلاد في ألمانيا

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تندد بحادث الدهس في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الألمانية مساء يوم الجمعة.

وورد في البيان “تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، وتعبر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين… مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين. ووصف مسؤول ألماني المشتبه به بأنه طبيب من السعودية نفذ العملية بمفرده.

ولم يشر البيان الذي أصدرته السعودية إلى المشتبه به.

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