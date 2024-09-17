وزارة الزراعة الفرنسية تؤكد حظر شوكولاتة “المرجان” الجزائرية في السوق الأوروبية

afp_tickers

2دقائق

أكدت وزارة الزراعة الفرنسية لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن شوكولاتة الدهن الجزائرية “المرجان” التي حققت رواجا كبيرا على الشبكات الاجتماعية في فرنسا، محظورة في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن تحقيقا يجري حاليا لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه “في ظل عدم استيفاء الجزائر جميع الشروط اللازمة” للسماح لها “بتصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي بحسب المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء”، فإن “استيراد هذه السلعة ليس مسموحا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به”.

وكانت سلسلة المتاجر الفرنسية العملاقة “كارفور” قد أعلنت لوكالة فرانس برس الخميس أنها تريد “طرح منتجات +المرجان+ الشهيرة” المصنوعة من شركة “سيبون” الجزائرية، في متاجرها “خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع”.

ولفتت وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن تحقيقا فُتح “من أجل تحديد آليات التحايل التي ربما سمحت حتى الآن بطرح هذه السلعة في السوق” المحلية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن “شحنتين (من منتجات “المرجان”) محتجزتان حاليا عند نقاط التفتيش الحدودية الفرنسية”.

وتحظى شوكولاتة “المرجان” القابلة للدهن بتغطية إعلامية كبيرة في فرنسا، خصوصا في ظل الرواج الكبير الذي حققته عبر حسابات لمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

في فرنسا، تحتل منتجات “نوتيلا” المصنوعة من شركة “فيريرو” العملاقة الصدارة في هذا المجال، إذ تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع سوق الشوكولاتة القابلة للدهن في محلات السوبرماركت، وفق بيانات اتحاد القطاع.

وقالت شركة “فيريرو” لوكالة فرانس برس إنها باعت “نحو 90 مليون علبة نوتيلا في فرنسا” العام الماضي، أي أقل بقليل من ثلاث عبوات (2,85) كل ثانية.

بور-فلا/جك/رك