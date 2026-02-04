وزارة الصحة: زيادة في حالات الإصابة بالسرطان في الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية)4 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن هناك زيادة في أعداد المصابين بمرض السرطان بين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان أنه جرى “تسجيل 3926 حالة جديدة بمعدل حدوث بلغ 130 لكل 100 ألف من السكان في عام 2024، فيما سُجلت 3590 حالة في عام 2023”.

ولم توضح الوزارة في بيانها سبب الارتفاع في الإصابة بالسرطان بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيانها “بالرغم من وجود أكثر من 200 نوع من السرطان، فأن خمسة أنواع من السرطان تشكل 49 بالمئة من الحالات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية، وهي سرطان الثدي، والقولون والمستقيم، والرئة والقصبات، والغدة الدرقية، واللوكيميا”.

وتابع البيان “سرطان الثدي هو دائما أكثر أنواع السرطان شيوعا في فلسطين، حيث تم تسجيل 584 حالة سرطان ثدي جديدة في الضفة الغربية وبمعدل حدوث بلغ 19.5 حالة لكل 100000 من السكان”.

وكشفت وزارة الصحة عن أن “السرطان هو السبب الثاني للوفاة بعد داء القلب الإقفاري (نقص تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب) في الضفة الغربية في 2024، حيث بلغ العدد الكلي للوفيات 9007 منها 1639 وفاة سببها السرطان”.

وتعمل وزارة الصحة على معالجة بعض حالات السرطان في المستشفيات والعيادات الحكومية فيما تقوم بتحويل حالات إلى مستشفيات القطاع الخاص سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل أو الأردن.

وذكرت الوزارة في بيانها أن تكلفة تحويل حالات السرطان للعلاج في القطاع الخاص في العام 2025 تجاوزت 400 مليون شيقل (نحو 130 مليون دولار).

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير سها جادو)