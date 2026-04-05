وزارة الصحة: 11 قتيلا في غارات جوية إسرائيلية على لبنان

من نزيه عسيران

5 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة جوية إسرائيلية على بلدة كفرحتى في جنوب البلاد أودت بحياة سبعة أشخاص اليوم الأحد، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان أن هجوما إسرائيليا آخر على منطقة الجناح في بيروت أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 39.

وجاء الهجوم على كفرحتى عقب أمر إخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي خلال الليل للسكان بمغادرة البلدة.

وفي وقت احتفل فيه المسيحيون في لبنان بعيد القيامة، شهدت البلاد أحد أكثر الأيام عنفا منذ بدء القتال الأحدث مع إسرائيل أوائل الشهر الماضي. ويشكل المسيحيون ما يقرب من ثلث عدد السكان في لبنان.

ودوت في العاصمة بيروت طوال اليوم أصداء غارات جوية وأزيز طائرات تحلق على ارتفاع منخفض. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لثماني غارات جوية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أمس السبت تحذيرا بالإخلاء لمنطقة معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، وهي نقطة الدخول الرئيسية التي تربط البلدين. وقال الجيش الإسرائيلي إن جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة تستخدم المعبر لأغراض عسكرية.

وانجر لبنان إلى الصراع في الشرق الأوسط عندما بدأت جماعة حزب الله المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس آذار تضامنا مع طهران.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على لبنان واجتاحت الجنوب بريا لتصبح تلك الجبهة من أعنف تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحلول أواخر مارس آذار، قالت مصادر لرويترز إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 من حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ما لا يقل عن عشرة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان خلال الفترة نفسها.

وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل 1461 في الغارات الإسرائيلية على البلاد حتى اليوم الأحد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى في الحرب بمقدار 39 في نحو 24 ساعة فقط. كما أجبرت الحملة العسكرية أكثر من مليون شخص على النزوح.

وقالت إسرائيل إنها تعتزم السيطرة على “منطقة أمنية” تمتد بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية. وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء تغطي نحو 15 بالمئة من مساحة الأراضي اللبنانية.

لكن عشرات الآلاف من اللبنانيين بقوا في منازلهم في الجنوب من بينهم نحو تسعة آلاف مسيحي يعيشون في بلدات على الحدود وأكدوا لرويترز إصرارهم على البقاء.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)