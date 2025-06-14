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وزير: لبنان سيبقي مجاله الجوي مفتوحا

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بيروت (رويترز) – قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني يوم السبت إن بلاده ستسعى لإبقاء مجالها الجوي مفتوحا، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين أن المجال الجوي سيغلق مساء يوم بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل.

وأضاف رسامني خلال جولة له في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت “المطار سيبقى مفتوحا إلا إذا طرأ طارئ خارج عن إرادتنا”.

وذكر أن شركة طيران الشرق الأوسط، الناقل الوطني اللبناني، ستزيد من رحلاتها لتعويض التأخير.

في وقت سابق، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مديرية الطيران المدني قولها إن البلاد أعادت فتح مجالها الجوي مؤقتا يوم السبت اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، وستغلقه مرة أخرى من الساعة 10:30 مساء حتى السادسة صباحا يوم الأحد.

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