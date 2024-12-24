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وزير: مقتل 11 في انفجار بمصنع مواد متفجرة في تركيا

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إسطنبول (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب سبعة نتيجة انفجار في مصنع للمواد المتفجرة في شمال غرب تركيا يوم الثلاثاء، مضيفا أن تحقيقا فُتح في الحادث.

وقال يرلي قايا إن العدد الأولي للقتلى الذي بلغ 12 أُعلن بطريق الخطأ، وإن الحقيقة هو أن 11 قتلوا نتيجة للحادث.

وأضاف أن سبعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة من إصابات لا تهدد حياتهم.

وقال يرلي قايا من أمام المصنع “فُتح تحقيق دقيق للوقوف على سبب الحريق ولا شبهة تخريب في هذا الحادث”.

وأظهرت صور لموقع الحادث كرة لهب ودخانا يتصاعدان من المصنع في وقت الانفجار وهياكل معدنية منهارة من المبنى بعد الانفجار.

ووقع الانفجار في مصنع بقرية كافاكلي في إقليم باليكسير.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للحكومة أن السلطات أرسلت العديد من فرق مكافحة الحرائق لإخماد النيران ونشرت وحدات صحية وأمنية في المنطقة بالتزامن مع فتح التحقيق.

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