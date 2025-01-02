وزيران سوريان يجريان محادثات بالرياض في أول زيارة خارجية بعد سقوط الأسد

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القاهرة (رويترز) – التقى وزيرا الخارجية والدفاع السوريان مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في الرياض يوم الخميس في أول زيارة خارجية لأعضاء الإدارة السورية الجديدة بعد أقل من شهر من توليها السلطة.

وقال خالد بن سلمان في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني “مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها”.

وحضر الاجتماع أيضا رئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول، تسعى الإدارة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي بأنها ستمثل جميع السوريين.

كانت هيئة تحرير الشام تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت الصلات بها في عام 2016.

ودعمت السعودية المعارضة السورية المناهضة للأسد في بداية الحرب الأهلية في سوريا.

وقبل سقوط الأسد، شرعت الرياض في مسار تطبيع العلاقات مع حكومته مما مهد الطريق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية في عام 2023، في محاولة للحد من النفوذ الإيراني في البلاد ووقف تدفق المخدرات بما في ذلك الميثامفيتامين والكبتاجون.