وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفيا “سبل الحد من التوتر” في المنطقة

afp_tickers

3دقائق

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي “سبل الحدّ من وتيرة التوتر” في المنطقة، على ما أورد الإعلام الرسمي الخميس، في أول اتصال بين البلدين منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط التي شهدت توجيه طهران ضربات على بنى تحتية وقواعد عسكرية في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن بيان للخارجية السعودية أنّ بن فرحان “تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي. وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع وسبل الحدّ من وتيرة التوتر بما يسهم في عودة أمن واستقرار المنطقة”.

وكان اخر اتصال بين الوزيرين في 26 شباط/فبراير قبل يومين من اندلاع الحرب.

ووجهت طهران ضربات انتقامية على دول الخليج منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير الذي أشعل حربا في الشرق الأوسط، أوقفتها هدنة لمدة أسبوعين بدأ سريانها الأربعاء.

واستهدفت إيران قاعدة الأمير سلطان قرب الرياض التي تضم عسكريين أميركيين، والسفارة الأميركية في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية، ومنشآت للطاقة وحقول نفط رئيسية في شرق المملكة على ساحل الخليج.

وهددت الجمهورية الإسلامية مرارا باستهداف البنية التحتية المدنية في دول الخليج، ردا على استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآتها الحيوية.

وتتهم طهران جيرانها الخليجيين بالسماح للقوات الأميركية بشن هجمات عليها انطلاقا من أراضيهم. وتنفي دول الخليج هذه الاتهامات.

والسعودية وإيران خصمان لدودان في الشرق الأوسط وقد قطع البلدان علاقتهما في قطيعة دامت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر في 2016.

وفي آذار/مارس 2023 استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق مفاجئ رعته الصين.

ومذاك، تقاربت القوتان الإقليميتان رغم دعم كلّ منهما معسكرات مختلفة في عدة نزاعات أبرزها في سوريا واليمن.

فتبادل البلدان السفراء والزيارات على مستوى وزيرَي الخارجية، قبل أنّ يقوم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأول زيارة لرئيس إيراني إلى المملكة منذ أكثر من 20 عاما لحضور قمة عربية إسلامية مشتركة لمناقشة الحرب في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

هت/جك