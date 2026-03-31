وزيرة: لبنان يستعد لأزمة نزوح في ظل أزمة تمويل

من مايا الجبيلي وإميلي ماضي

بيروت 31 مارس آذار آذَار (رويترز) – قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد اليوم الثلاثاء إن لبنان يستعد لاحتمال ألا يعود مئات الآلاف من النازحين جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء إلى ديارهم على المدى الطويل.

وتحدثت حنين لرويترز بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيدمر جميع المنازل على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسيمنع 600 ألف من السكان الذين فروا من جنوب لبنان من العودة إلى قراهم.

ونزح أكثر من مليون شخص من ديارهم وقتل 1200 آخرون في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، عندما جرت جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية لبنان إلى الصراع الإقليمي بإطلاقها النار على إسرائيل.

وقالت الوزيرة اليوم الثلاثاء إن النزوح طويل الأمد هو أمر يقلق الحكومة مشيرة إلى أنه ينبغي للحكومة الاستعداد ودراسة الأمر.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

