وزيرة الخارجية البريطانية لنظيرها الإيراني: لا بد من وقف العنف فورا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لنظيرها الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين إن على حكومته أن تضع حدا للعنف ضد المتظاهرين في البلاد على الفور.

وذكرت كوبر على إكس “القتل والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في إيران أمر مروع”.

وأضافت “تحدثت مع وزير الخارجية (الإيراني) عراقجي وقلت له مباشرة: يجب على الحكومة الإيرانية إنهاء العنف فورا، ودعم الحقوق والحريات الأساسية، وضمان سلامة الرعايا البريطانيين”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

