وزير إسرائيلي يدعو إلى إغلاق مركز تقوده أمريكا لغزة

القدس 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – حث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين على إغلاق مركز تنسيق متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأنشأت واشنطن مركز التنسيق المدني العسكري في أكتوبر تشرين الأول ليكون مركزا لموظفين مدنيين وعسكريين من دول أخرى للعمل إلى جانب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في التخطيط لغزة ما بعد حرب.

وقال سموتريتش، الوزير اليميني المتطرف المؤثر في الحكومة الإسرائيلية، في تصريحات نشرها مكتبه على وسائل الإعلام “لقد حان الوقت لتفكيك المقر في كريات جات”، في إشارة إلى المدينة الإسرائيلية الواقعة شمال شرقي غزة حيث يقع المركز.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي حتى الآن على طلب التعليق على هذه التصريحات.

وأضاف سموتريتش أن بريطانيا ومصر ودولا أخرى “معادية لإسرائيل وتقوض أمنها” يجب أن تُستبعد من مركز التنسيق العسكري. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية والمصرية حتى الآن على طلب التعليق.

وقالت القيادة المركزية في ديسمبر كانون الأول إن 60 دولة ومنظمة ممثلة في المركز.

وجرى تكليف مركز التنسيق المدني العسكري أيضا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتأسس المركز بقيادة الولايات المتحدة بعد إعلان ترامب عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب. وترسل دول من بينها ألمانيا وفرنسا وكندا أفرادا إلى هناك.

وقال سموتريتش، خلال حدث بمناسبة إقامة مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إنه يجب إعطاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنذارا نهائيا “قصيرا جدا” لنزع سلاحها والمغادرة تماما. وبمجرد انتهاء هذا الإنذار، يجب على الجيش اقتحام غزة “بكامل قوته” لتدمير الجماعة المسلحة.

وأضاف “السيد رئيس الوزراء، إما نحن أو هم. إما السيطرة الإسرائيلية الكاملة و تدمير حماس واستمرار قمع الإرهاب على المدى الطويل وتشجيع هجرة العدو إلى الخارج والاستيطان الإسرائيلي الدائم”.

وتنص الخطة، التي أعلن عنها ترامب في سبتمبر أيلول، على منح عفو لأعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ويسلمون أسلحتهم. كما سيتم تأمين ممر آمن لمن يرغبون في مغادرة غزة إلى دول أخرى.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن خطة الرئيس لإنهاء الحرب ستنتقل إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع السلاح وإعادة إعمار غزة.

وفي المرحلة الأولى من الخطة، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وأفرجت حماس عن بقية الرهائن الأحياء الذين اختطفتهم من إسرائيل خلال هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023، والذين كانوا محتجزين في غزة منذ ذلك الحين. وتم تسليم رفات جميع الرهائن المتوفين باستثناء جثمان واحد.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، نفذت إسرائيل مرارا غارات جوية في غزة قالت إنها كانت ترد بها على هجمات مسلحين فلسطينيون أو تدرأ بها هجمات.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 460 فلسطينيا إلى جانب ثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )