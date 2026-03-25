وزير الخارجية: مصر مستعدة لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران

القاهرة 25 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء إن القاهرة مستعدة لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران طالما أنها تخدم التهدئة.

وذكر في مؤتمر صحفي أن مصر تدعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع إيران.

وفيما يتعلق برد إيران على الخطة الأمريكية، شدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود قائلا إن الأمر يتعلق بالدبلوماسية والمفاوضات.

(تغطية صحفية محمد عز – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية