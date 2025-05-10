وزير الخارجية الألماني الجديد يتوجه إلى إسرائيل

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برلين (رويترز) – توجه وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول إلى إسرائيل يوم السبت في رحلة إلى الشرق الأوسط من المتوقع أن تشهد “مناقشات انتقادية”.

وقال فاديفول يوم السبت “في كلتا الديمقراطيتين، تعتبر المناقشات الانتقادية المتعلقة بسياسات الحكومة نفسها والدول الصديقة جزءا من هذا”.

واستنكر الوزير “بأشد العبارات” الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والتي أدت وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين واقتيادهم إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية التي تشنها إسرائيل منذ ذلك الحين على القطاع أودت بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وذكر فاديفول “سأسأل عن الهدف الاستراتيجي للقتال الذي اشتد مرة أخرى منذ شهر مارس آذار”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير سيلتقي بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما سيزور نصب ياد فاشيم التذكاري ويجري محادثات مع عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.

وسيتوجه الوزير الألماني إلى رام الله حيث من المقرر أن يلتقي برئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى.