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وزير الخارجية الإماراتي يقول إن بلاده توطد علاقتها مع أمريكا

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دبي (رويترز) – قال وزير خارجية الإمارات يوم الجمعة إن الإمارات توطد علاقتها مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى تحسن العلاقات بعد عدة خلافات خلال رئاسة جو بايدن.

أدلى وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بهذه التعليقات بعد أن أجرى رئيس الإمارات محادثات هذا الأسبوع مع كل من الرئيس بايدن والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتعد زيارة الرئيس محمد بن زايد آل نهيان الأولى له للولايات المتحدة منذ توليه قيادة البلاد، والأولى لرئيس إماراتي أثناء توليه المنصب منذ تأسيس دوله الإمارات في 1971.

وأشار بايدن خلال الزيارة إلى الإمارات باعتبارها شريكا دفاعيا رئيسيا.

وقال الشيخ عبد الله في تعليق لرويترز دون تفاصيل “بلدي، الإمارات العربية المتحدة، تعزز علاقتها مع الولايات المتحدة”.

وأضاف أن اعتبار الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا كان تطورا مرحبا به ويعكس الثقة في السياسات الأمريكية.

والإمارات شريك أمني للولايات المتحدة إذ شاركت إلى جانب القوات الأمريكية في العديد من العمليات العسكرية، ومنها الحرب في أفغانستان، كما تتمركز قوات أمريكية في أبوظبي.

وتعتمد الإمارات أيضا على المظلة الدفاعية الأمريكية في منطقة الخليج.

وكانت واشنطن قلقة من التقارب بين الإمارات والصين في ظل التزام الولايات المتحدة بأمن الدولة الخليجية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن أبوظبي تتطلع إلى مواصلة العمل مع واشنطن.

وأضاف “تظل الإمارات متفائلة للغاية تجاه الولايات المتحدة”.

وعززت واشنطن وأبوظبي تعاونهما في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري بعد أن تعهدت شركة تكنولوجيا إماراتية مدعومة من الدولة بالتخلص من مكونات صينية في أنظمتها وبيع استثمارات في الصين.

وأصبحت مايكروسوفت مستثمرا رئيسيا في الشركة المدعومة من الدولة (جي42).

والتقى رئيس دولة الإمارات هذا الأسبوع بالرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق جينسن هوانج.

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