وزير الخارجية الإيراني: إحراز تقدم في المحادثات مع أمريكا

جنيف 17 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن “مبادئ إرشادية” رئيسية خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية في جنيف اليوم الثلاثاء لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها.

وأضاف عراقجي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية عقب انتهاء المحادثات، “طُرحت أفكار مختلفة ونوقشت بجدية، وفي النهاية تمكنا من التوصل إلى اتفاق عام بشأن بعض المبادئ الإرشادية. ومن الآن فصاعدا سنتحرك بناء على هذه المبادئ وسنبدأ (صياغة) نص اتفاق محتمل”.

وأشار إلى أن الجانبين سيحددان موعدا للجولة الثالثة من المفاوضات بعد تبادل الوثائق ذات الصلة.

* أمريكا تعزز وجودها العسكري بالمنطقة

أرسلت الولايات المتحدة قوة عسكرية إلى الشرق الأوسط للضغط على طهران لتقديم تنازلات في الخلاف النووي المستمر منذ عقود. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إن “تغيير النظام” في طهران قد يكون أفضل ما يمكن أن يحدث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق اليوم أن طهران ستغلق جزئيا مضيق هرمز، أحد أهم مسارات إمدادات النفط العالمية، بينما هدد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأن أي محاولة أمريكية لإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية ستفشل.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط، فتراجع سعر خام برنت بأكثر من واحد بالمئة، بعد أن خففت تصريحات عراقجي من حدة التوتر بشأن انقطاع وشيك في الإمدادات.

وفي كلمته بمؤتمر معني بنزع السلاح عقب المحادثات في جنيف، قال عراقجي إن “نافذة فرصة جديدة” أُتيحت، وعبر عن أمله في أن تُفضي المحادثات إلى حل “مستدام” يضمن الاعتراف الكامل بحقوق إيران المشروعة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا في محادثات جنيف التي توسطت فيها سلطنة عمان. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على أسئلة عن الاجتماع أُرسلت بالبريد الإلكتروني.

وذكر ترامب أنه سيشارك “بشكل غير مباشر” في محادثات جنيف، وعبر عن اعتقاده بأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أمس الاثنين “لا أعتقد أنهم يرغبون في تحمل عواقب عدم إبرام اتفاق… كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق بدلا من إرسال قاذفات بي-2 لتدمير قدراتهم النووية. اضطررنا لإرسال القاذفات بي-2”.

وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في غارات جوية على منشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران.

* الأقوى أيضا عرضة ’للصفعات’

أدت احتجاجات شعبية بعد تلك الغارات إلى إضعاف حكم رجال الدين في إيران في ظل أزمة غلاء معيشة تفاقمت لأسباب منها العقوبات الدولية التي قيدت إيرادات النفط الإيرانية. وواجه النظام الإيراني الاحتجاجات بحملة قمع شهدت إزهاق أكبر عدد من الأرواح في مثل هذه المظاهرات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وبعد وقت قصير من انطلاق المحادثات، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الزعيم الأعلى القول إن واشنطن لا تستطيع الإطاحة بحكومته. ويحكم رجال الدين الجمهورية منذ الثورة الإسلامية.

وقال في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية “يقول الرئيس الأمريكي إن جيشه هو الأقوى في العالم، لكن حتى أقوى جيش في العالم عرضة للصفعات التي تمنعه من النهوض”.

وتسعى واشنطن إلى توسيع نطاق المحادثات ليشمل قضايا غير نووية مثل مخزون إيران من الصواريخ. وتتمسك طهران بأنها تعتزم فقط بحث القيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، وأنها لن تقبل بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم وأن مسألة قدراتها الصاروخية غير مطروحة للنقاش. وتقول طهران إنها ليست مستعدة إلا لمناقشة القيود المفروضة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وإنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بشكل كامل أو تناقش برنامجها الصاروخي.

وأكد خامنئي مجددا موقف إيران بأن مخزونها الصاروخي الهائل غير قابل للتفاوض وأن نوعها ومداها لا علاقة لهما بالولايات المتحدة.

وذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم أن نجاح محادثات جنيف يتوقف على عدم تقديم الولايات المتحدة مطالب غير واقعية، وعلى جديتها في رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة على إيران.

* قاذفات بي-2 الأمريكية تقصف أهدافا نووية

كان من المقرر أن تعقد طهران وواشنطن جولة سادسة من المحادثات في يونيو حزيران من العام الماضي، حين شنت إسرائيل حليفة واشنطن حملة قصف على إيران، وانضمت إليها بعد ذلك قاذفات بي-2 الأمريكية التي قصفت أهدافا نووية.

وأعلنت طهران منذ ذلك الحين أنها أوقفت أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بوجهات نظر طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات ووضع إطار عمل لأي تفاهم.

وعُقد اجتماع اليوم في مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت بعض السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية إيرانية خارج المقر.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش يستعد لاحتمال شن عمليات على إيران قد تستمر أسابيع إذا أمر ترامب بشن هجوم.

وبالتزامن مع المحادثات في جنيف، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بإغلاق أجزاء من مضيق هرمز الاستراتيجي لبضع ساعات “كإجراء احترازي أمني” خلال إجراء الحرس الثوري الإيراني تدريبات عسكرية هناك.

وسبق أن هددت طهران بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة إذا ما تعرضت لهجوم، وهو ما من شأنه أن يعطل خُمس تدفقات النفط العالمية ويرفع أسعار النفط الخام.

وانضمت إيران إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تضمن للدول الحق في السعي للحصول على الطاقة النووية المدنية مقابل مطالبتها بالتخلي عن الأسلحة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن مراقبة الأنشطة النووية.

أما إسرائيل، التي لم توقع على المعاهدة، فلا تؤكد أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية، في إطار سياسة غامضة تتبناها منذ عقود بهدف ردع خصومها المحيطين بها. ويعتقد خبراء أن إسرائيل تملك أسلحة نووية.

(شارك في التغطية باريسا حافظي والولي الولي من دبي وحميرة باموق من بودابست وريشاب جايسوال من بنجالور وستيف هولاند من واشنطن- إعداد أحمد هشام ومروة غريب وحسن عمار ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)