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وزير الخارجية الإيراني يعيد تحذير إسرائيل من الرد

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إن طهران لن تتردد في اتخاذ “المزيد من التدابير الدفاعية القوية” إذا ردت إسرائيل على الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران الاسبوع الماضي.

وكتب عراقجي رسائل منفصلة إلى بعض نظرائه في مختلف دول العالم والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والمفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقا لمنشور لوزارة الخارجية الإيرانية على إكس.

وأوضح فيها أن إيران “مستعدة تماما لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية القوية إذا لزم الأمر ضد أي اعتداء ولن تتردد في ذلك”.

وقالت إسرائيل مرارا إنها سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي نفذته في الأول من أكتوبر تشرين الأول، والذي شنته ردا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف عراقجي في رسالته أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل يتفق مع حق بلاده في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي وجاء بعد فترة طويلة من ضبط النفس في إطار سعيها إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل ستضرب إيران بطريقة “فتاكة ودقيقة ومباغتة”.

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