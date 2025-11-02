وزير الخارجية السوري: الشرع يزور البيت الأبيض هذا الشهر

(رويترز) – أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الأحد أن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر وسيبحث إعادة إعمار البلاد.

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص توماس برّاك يوم السبت أن الشرع سيزور واشنطن. وفي وقت لاحق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس السوري سيزور واشنطن يوم 10 نوفمبر تشرين الثاني تقريبا.

وأضاف الشيباني “هناك الكثير من المواضيع التي يتم الحديث عنها بداية من رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة بين أمريكا وسوريا. نريد أن تكون هناك شراكة قوية جدا بين أمريكا وسوريا”.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، لم يقم أي رئيس سوري سابق بزيارة رسمية إلى واشنطن. وألقى الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول.

ومنذ سيطرة المعارضة على السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، قام الشرع بسلسلة من الرحلات الخارجية في وقت تسعى فيه حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق خلال حكم الأسد.

