وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية “مخزية”

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نيقوسيا (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الخميس إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في “إراقة الدماء” ويجب أن تتوقف.

وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا “أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)