وزير الخارجية المصري يبحث مع أمير قطر خفض التصعيد بالمنطقة

15 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

وذكرت الوزارة في بيان أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء “دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا لدولة قطر الشقيقة ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق”.

وتوجه عبد العاطي إلى قطر ضمن جولة خليجية لبحث التطورات في المنطقة.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)