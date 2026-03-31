وزير الدفاع: إسرائيل ستدمر جميع منازل القرى اللبنانية القريبة من الحدود

reuters_tickers

4دقائق

القدس 31 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستدمر جميع المنازل في القرى اللبنانية القريبة من الحدود وأكد أنه لن يتم السماح لنحو 600 ألف نازح بالعودة إلى منازلهم قبل ضمان أمن شمال إسرائيل، متعهدا بإلحاق دمار بالمنطقة مماثل لما حدث في قطاع غزة.

وأكد كاتس مجددا على خطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، قائلا إنها ستحافظ على سيطرتها على مساحة تمتد حتى نهر الليطاني بعد انتهاء الحرب مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص منذ أن شنت إسرائيل هجوما على حزب الله في الثاني من مارس آذار، بعد أن أطلقت الجماعة النار دعما لطهران في الحرب الإقليمية.

ويصب نهر الليطاني في البحر المتوسط على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية، وتبلغ مساحة المنطقة الواقعة بينه وبين الحدود الإسرائيلية ما يقرب من عُشر مساحة الأراضي اللبنانية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر تحذيرات للسكان لمغادرة مساحات واسعة من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وشرق لبنان.

* نموذج “رفح”

قال كاتس في بيان “في نهاية العملية، سيقيم الجيش الإسرائيلي منطقة أمنية داخل لبنان – خط دفاع ضد الصواريخ المضادة للدبابات وسيحافظ على السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها حتى نهر الليطاني، بما في ذلك جسور الليطاني المتبقية”.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستقضي على مسلحى قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله، الذين تسللوا إلى الجنوب وستدمر جميع الأسلحة. وأشار إلى أنه لن يُسمح للسكان النازحين بالعودة إلى جنوب الليطاني “حتى يتم ضمان سلامة وأمن سكان شمال إسرائيل”.

وتابع “سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود داخل لبنان، على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون في غزة، وذلك لإزالة التهديدات التي تواجه سكان شمال إسرائيل قرب الحدود بشكل دائم”.

* حزب الله أطلق آلاف المسيرات والصواريخ

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إن حزب الله أطلق ما يقرب من خمسة آلاف بين طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل خلال الصراع. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن موجة جديدة من الضربات قال إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهذه الحرب هي الصراع الكبير الثاني بين إسرائيل وحزب الله منذ 2024. ووجهت إسرائيل ضربات قوية لحزب الله في الحرب السابقة شملت مقتل زعيم الجماعة حسن نصر الله والآلاف من المقاتلين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 1247 شخصا لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية على لبنان من بينهم 124 طفلا و52 من العاملين في المجال الطبي.

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أن أكثر من 400 مسلح من حزب الله قتلوا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن عشرة من جنوده قُتلوا في مواجهات مع جماعة حزب الله التي أسسها الحرس الثوري الإيراني في 1982 بهدف تصدير الثورة الإسلامية ومقاومة القوات الإسرائيلية التي اجتاحت لبنان في ذلك العام.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)