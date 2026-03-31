The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير الدفاع: إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

31 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان وستحتفظ بسيطرة على كامل المنطقة حتى نهر الليطاني بعد انتهاء الصراع مع مسلحي جماعة حزب الله.

وذكر في بيان بعد تقييم أمني “في نهاية العملية، سيسيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة حتى نهر الليطاني، بما في ذلك ما تبقى من جسور الليطاني، مع القضاء على قوات الرضوان التي تسللت إلى المنطقة وتدمير جميع الأسلحة الموجودة فيها”، ووصفها بأنها ستكون “منطقة أمنية”.

وقوة الرضوان هي قوة نخبة تابعة لحزب الله.

وذكر كاتس أنه سيتم منع أكثر من 600 ألف لبناني نزحوا شمالا من العودة إلى جنوب الليطاني حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قال كاتس إنه “سيتم هدم جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود داخل لبنان، على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون في غزة، وذلك لإزالة التهديدات التي تواجه سكان شمال إسرائيل قرب الحدود بشكل دائم”.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

