مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير الدفاع الأمريكي: مقتل السنوار يوفر فرصة لإنهاء “حرب مروعة” في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إن مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنجاز كبير يمثل فرصة استثنائية لإنهاء “هذه الحرب المروعة” بين إسرائيل وحماس.

وأضاف أوستن في بيان “يوفر مقتل السنوار أيضا فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المروعة والسماح للإسرائيليين بالعودة بأمان إلى ديارهم في جنوب إسرائيل، والمسارعة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة في غزة وتوفير الراحة والأمل للفلسطينيين الذين تحملوا الكثير في ظل حكم حماس القمعي”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
227 إعجاب
158 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية