وزير الدفاع الأمريكي: مقتل السنوار يوفر فرصة لإنهاء “حرب مروعة” في غزة

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إن مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنجاز كبير يمثل فرصة استثنائية لإنهاء “هذه الحرب المروعة” بين إسرائيل وحماس.

وأضاف أوستن في بيان “يوفر مقتل السنوار أيضا فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المروعة والسماح للإسرائيليين بالعودة بأمان إلى ديارهم في جنوب إسرائيل، والمسارعة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة في غزة وتوفير الراحة والأمل للفلسطينيين الذين تحملوا الكثير في ظل حكم حماس القمعي”.