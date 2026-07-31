وزير الدفاع الإماراتي يحضر التمرين العسكري المشترك “درع البحرين”

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حضر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، التمرين العسكري المشترك “درع البحرين”، الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمعة.

واستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الشيخ حمدان، وتطرّقا إلى “مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما تشهده من تطورات، وما تستدعيه من زيادة مستوى التعاون تأكيدا لوحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الناجمة عن تلك التطورات”.

وبدأ التمرين صباح الثلاثاء بهدف تعزيز العمل العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات وتقييم منظومات العمل العسكري المشترك.

م ل/كام