وزير خارجية سوريا يزور بغداد ويدعو لفتح الحدود

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بغداد (رويترز) – وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الجمعة إلى بغداد في أول زيارة رسمية للعراق منذ سقوط بشار الأسد، ودعا بغداد إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وقال الشيباني إن هدف الزيارة هو تعزيز التجارة بين البلدين، وإن إعادة فتح الحدود خطوة أساسية في هذا المسعى.

وأغلق العراق الحدود لأسباب أمنية في أعقاب إطاحة قوات المعارضة المسلحة بالأسد. وخاض العراق معركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين استولوا على أراض على جانبي الحدود بين عامي 2014 و2017.

وقال الشيباني إن دمشق مستعدة للتعاون مع بغداد في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أن “الأمن في سوريا جزء لا يتجزأ من أمن العراق”.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أيضا على أهمية التنسيق الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.