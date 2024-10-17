وزير خارجية فرنسا: حركة حماس تلقت ضربة قاتلة بمقتل السنوار

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بروكسل (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الخميس إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تلقت ضربة قاتلة بمقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار على أيدي قوات إسرائيلية.

وأضاف أنه يجب الآن طي الصفحة من أجل العمل على إحلال السلام في قطاع غزة والمنطقة بأكملها.

وذكر بارو لقناة (إل.سي.آي) التلفزيونية “وُجهت ضربة قاتلة إلى جماعة حماس الإرهابية التي ارتكبت مذبحة معادية للسامية ونفذت عددا كبيرا من الهجمات الإرهابية”، مشيرا إلى أنه لن يتسنى لإسرائيل ضمان أمنها على المدى الطويل إلا عبر السبل الدبلوماسية.

وتابع قائلا “إنها صفحة تُطوى، صفحة يجب طيها فيما يتعلق بالحرب في غزة.. صفحة يجب طيها للمنطقة في طريقها نحو السلام”.