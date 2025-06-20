وزير دفاع بريطانيا يأمر بفتح تحقيق في احتجاج مؤيد للفلسطينيين في قاعدة عسكرية

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لندن (رويترز) – أمر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يوم الجمعة بإجراء تحقيق ومراجعة إجراءات الأمن بشكل عام في القواعد العسكرية في البلاد، بعد أن اقتحم اثنان من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية بوسط إنجلترا وألحقا أضرارا بطائرتين عسكريتين.

وقال هيلي على إكس “تخريب طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني أمر غير مقبول على الإطلاق… منزعج للغاية من ذلك وأمرت بإجراء تحقيق ومراجعة الأمن بشكل عام في قواعدنا”.