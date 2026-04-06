وسائل إعلام: إيران أعدمت متهما بمهاجمة موقع عسكري خلال احتجاجات يناير

دبي 6 أبريل نَيْسَان (رويترز) – أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين بأن إيران أعدمت رجلا يدعى علي فهيم أدين بمحاولة اقتحام منشأة عسكرية والوصول إلى مستودع أسلحة خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير كانون الثاني، وذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه.

كانت إيران قد أعدمت بالفعل ثلاثة آخرين على صلة بالواقعة، من بينهم أمير حسين حاتمي قبل أيام ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست أمس الأحد.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن هناك اعتقادا بأن رجلا آخر مرتبطا بالقضية نفسها سيواجه الإعدام خلال الأيام المقبلة.

قمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في يناير كانون الثاني في أكبر حملة قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وقالت السلطات إن المتهمين حاولوا الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية خلال الاحتجاجات، واصفة إياهم بأنهم “مثيري شغب” يتصرفون ضد الأمن القومي.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عددا من المتهمين يواجهون الإعدام على خلفية هذه الاضطرابات، مضيفة في تقرير حديث أن المحتجزين في مثل هذه القضايا يتعرضون للتعذيب و”محاكمات فادحة الجور”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )