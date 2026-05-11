وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) – قالت عائلة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة إنه توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز 92 عاما بعد أن قضى الأسابيع القليلة الماضية رهن العناية الطبية الفائقة بسبب أمراض الشيخوخة.

وكتب نجله أحمد أبو زهرة على فيسبوك تعليقا مصحوب بصورة الفنان الراحل قال فيه “صعدت روحه الطاهرة إلى السماء. مات من علمني أن الدين معاملة الناس وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده”.

وأضاف “مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يعلي من قيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة”.

ونعتهأيضا وزيرة الثقافة جيهان زكي في بيان قالت فيه إن الراحل “كان ابنا أصيلا للمسرح المصري، وأحد رموزه البارزين، حيث ارتبط اسمه بالمسرح القومي وقدم على خشبته أعمالا خالدة أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية” مؤكدة أن رحيله “يمثل خسارة كبيرة للساحة الثقافية والفنية، لما امتلكه من موهبة فريدة وحضور إنساني وفني رفيع”.

ولد أبو زهرة عام 1934 بمحافظة دمياط الساحلية لأسرة متوسطة وانتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان يعمل معلما للغة العربية وتوفي مبكرا. وبدأ شغفه بالتمثيل من المسرح المدرسي الذي حصل منه على أول جائزة فنية ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

قدم مع المسرح القومي عشرات المسرحيات منها (القضية) و(المحروسة) و(الفرافير) و(السبنسة) و(بلاد بره) و(حلاق بغداد) و(لعبة السلطان) و(قريب وغريب).

شارك في مئات المسلسلات التلفزيونية منها (الوسية) و(الطارق) و(الزيني بركات) و(عمر بن عبد العزيز) و(أوان الورد) و(العميل 1001) و(ظل المحارب) و(عابد كرمان) و(فرح ليلى) إضافة إلى سهرات درامية ومسلسلات إذاعية.

سجل بصمة خاصة في الدراما التلفزيونية بشخصية الحاج إبراهيم سردينة في مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) المأخوذة عن قصة الكاتب إحسان عبد القدوس وبطولة نور الشريف وعبلة كامل ومصطفى متولي.

وفي السينما قدم أفلام (بئر الحرمان) و(الشوارع الخلفية) و(الحقيقة اسمها سالم) و(اللعنة) و(أرض الخوف) و(حب البنات) و(الجزيرة) و(طلق صناعي) و(خيال مآتة) وغيرها.

اهتم كثيرا بالأطفال فقدم لهم مسلسلات وبرامج منها (بلاد السعادة) و(كان يا مكان) و(أجمل الزهور) وشارك بالأداء الصوتي في أفلام رسوم متحركة عالمية لشركة ديزني.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير علي خفاجي)