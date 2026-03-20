وفاة شاب مكسيكي في مركز احتجاز تابع لشرطة الهجرة الأميركية

توفي شاب مكسيكي يبلغ 19 عاما في 16 آذار/مارس في مركز احتجاز تابع لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في فلوريدا، وفق ما أعلنت الوكالة في بيان.

وجاء في البيان أن “رويير بيريز خيمينيز البالغ 19 عاما، وهو مهاجر غير نظامي من المكسيك، أُلقي القبض عليه ووُجهت إليه تهم الاحتيال وانتحال الشخصية ومقاومة الاعتقال، في 16 آذار/مارس في مركز احتجاز مقاطعة غليدز في مور هافن”.

وصفت الوكالة الحادث بأنه “انتحار”، مشيرة إلى أن “السبب الرسمي للوفاة لا يزال قيد التحقيق”.

وفي بيان صدر الخميس، نددت وزارة الخارجية المكسيكية بالوفاة “غير المقبولة” لمواطن مكسيكي محتجز لدى وكالة ICE، من دون الكشف عن هويته.

وكتبت الوزارة في بيانها “تؤكد الحكومة المكسيكية مجددا أن هذه الوفيات غير مقبولة، وتطالب مرة أخرى بإجراء تحقيق سريع وشامل من سلطات الهجرة الأميركية”.

أُلقي القبض على رويير بيريز خيمينيز في 22 كانون الثاني/يناير، واحتُجز في مركز احتجاز تابع لهيئة ICE في فلوريدا منذ 26 شباط/فبراير. وبحسب إدارة الهجرة والجمارك، دخل الشاب الولايات المتحدة من المكسيك في 19 شباط/فبراير 2022، وحصل على إذن بالعودة الطوعية. وفي تاريخ غير معلوم، بحسب ICE، عاد إلى الولايات المتحدة، وهو ما يُعدّ “جريمة فدرالية”.

وهذه حالة الوفاة الرابعة والأربعون لشخص في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك منذ تولي إدارة ترامب السلطة، وفق البيانات الرسمية.

