وفاة 10 أشخاص في حادث مروري شمال اليمن

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عدن (رويترز) – قالت مصادر أمنية ومحلية في اليمن إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأربعة أصيبوا بجروح خطيرة يوم السبت عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع ذات مقصورتين للركاب بأخرى صغيرة على طريق سريع في محافظة ذمار شمال اليمن.

وصرح مسؤول أمني لرويترز في محافظة ذمار الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوبي صنعاء بأن الحادث وقع في منطقة (قاع سامة) شرق مدينة ذمار على الطريق الممتد إلى صنعاء.

وأضاف أن من بين المتوفين امرأة وبنتها. وأرجع سبب الحادث إلى ‬سوء حالة الطريق المتهالك وانتشار الحفر التي حاول سائق

السيارة رباعية الدفع تفادي إحداها مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأخرى، فضلا عن القيادة بسرعة زائدة.

وأفادت المصادر بأن ستة من الضحايا من أسرة واحدة من محافظة إب وسط البلاد وكانوا “في طريقهم إلى محافظة مأرب لاستخراج جوازات سفر لزيارة ابنهم المغترب في السعودية”.

وأدى الحادث إلى وفاتهم جميعا باستثناء طفل نجا ويخضع للعلاج في مستشفى حكومي.

وهذا ثاني حادث مروري يسقط فيه قتلى خلال نحو أسبوعين إذ لقي 11 عاملا على الأقل حتفهم يوم 30 أكتوبر تشرين الأول. ووقع الحادث على الطريق الدولي بمحافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن والممتد إلى السعودية.