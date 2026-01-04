وقف رحلات جوية في اليونان إثر انقطاع الترددات اللاسلكية
قامت هيئة الطيران المدني اليونانية بإلغاء وإرجاء رحلات جوية في مطارات عدة الأحد إثر عطل فني “غير مسبوق” أدى إلى انقطاع الترددات اللاسلكية في المجال الجوي.
وفي مطار إلفثيريوس فينيزيلوس، الرئيسي في أثينا، اصطف المسافرون في طوابير طويلة جراء الاضطراب في رحلات داخلية ودولية، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
ووردت أولى التقارير عن انقطاع الترددات اللاسلكية حوالى الساعة 07,00 ت غ.
وبحسب المكتب الإعلامي في مطار أثينا الذي استقبل 31,6 مليون مسافر خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، “لم تهبط أو تقلع أي طائرة لمدة ساعتين على الأقل”.
وتم تحويل مسار معظم الطائرات المتجهة إلى المطارات اليونانية إلى تركيا لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية.
وبدأت حركة الطيران بدأت بالعودة تدريجاً اعتبارا من الساعة 11,00 ت غ، وفق السلطات.
وصف رئيس نقابة مراقبي الحركة الجوية في اليونان بنايوتيس بساروس الحادث بأنها “خطير جدا” محملا المسؤولية في ذلك إلى ما وصفه بأنه معدات في المطار “عفا عليها الزمن”.
