وكالة: سفير إيران بموسكو ينفي تلقي الزعيم الأعلى العلاج في روسيا
17 مارس آذار (رويترز) – نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي نفيه صحة تقرير إعلامي أفاد بأن الزعيم الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي يتلقى علاجا طبيا في موسكو.
وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية مطلع الأسبوع أن خامنئي البالغ من العمر 56 عاما، والذي أفادت التقارير بأنه أصيب بجروح بالغة في الغارة الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل والده، نُقل إلى موسكو لتلقي العلاج الطبي بناء على دعوة شخصية من الرئيس فلاديمير بوتين.
وأحجم الكرملين عن التعليق على ذلك.
