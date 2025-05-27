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وكالة: سوريا تعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوم 2 يونيو

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(رويترز) – نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن سوريا ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو حزيران “بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة”.

وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في الخامس من ديسمبر كانون الأول “‏نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال”.

وتوقفت البورصة بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

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