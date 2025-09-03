The Swiss voice in the world since 1935
وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع قبل هجوم إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فيينا (رويترز) – أفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب درجة صنع الأسلحة، قد ارتفع قليلا قبل هجوم إسرائيل على منشآتها النووية في 13 يونيو حزيران.

وذكر التقرير أن التقديرات في 13 يونيو حزيران لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوجرام.

وأوضح التقرير أن هذه الكمية تكفي لصنع 10 قنابل نووية إذا زاد مستوى تخصيبها.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
