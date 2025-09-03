وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع قبل هجوم إسرائيل

فيينا (رويترز) – أفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب درجة صنع الأسلحة، قد ارتفع قليلا قبل هجوم إسرائيل على منشآتها النووية في 13 يونيو حزيران.

وذكر التقرير أن التقديرات في 13 يونيو حزيران لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوجرام.

وأوضح التقرير أن هذه الكمية تكفي لصنع 10 قنابل نووية إذا زاد مستوى تخصيبها.

