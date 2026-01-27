ولي العهد السعودي: لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي في عمل عسكري ضد إيران

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن المملكة لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أعمال عسكرية ضد طهران.

وذكرت أن الأمير أكد في اتصال هاتفي مع بزشكيان “على موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

كما أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة “لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بزشكيان أبلغ الأمير محمد بأن طهران كانت ولا تزال ترحب بأي عملية تؤدي إلى منع الحرب في إطار القانون الدولي.

ويأتي تصريح الحاكم الفعلي للسعودية بعد بيان مماثل من الإمارات تقول فيه إنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عسكرية تستهدف إيران.

وتستمر حالة عدم اليقين بشأن إمكانية شن عمل عسكري ضد إيران بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن “أسطولا حربيا” يتجه نحوها لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه.

وأصدر ترامب تحذيرات لطهران من قتل المحتجين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي، لكن المظاهرات التي عمت البلاد خفت حدتها منذ ذلك الحين.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الاثنين إن حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، مما يوسع قدرة ترامب على الدفاع عن القوات الأمريكية، أو ربما تنفيذ عمل عسكري ضد طهران.

وشهدت إيران احتجاجات تقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت خلالها آلاف الأشخاص، بمن فيهم مارة. وتصف الجماعات الحقوقية الأمر بأنه أكبر حملة قمع منذ تولي رجال الدين السلطة في ثورة 1979. وألقت السلطات الإيرانية بالمسؤولية عن الاضطرابات وسقوط القتلى على “إرهابيين ومثيري شغب” مدعومين من المعارضين في الخارج.

