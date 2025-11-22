ولي عهد أبوظبي يلتقي المستشار الألماني على هامش قمة مجموعة العشرين

التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السبت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الطرفان خلال اللقاء عددا من القضايا ومسارات التعاون بين الإمارات وألمانيا، لاسيما في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وتناول اللقاء جدول أعمال قمة مجموعة العشرين وما يتضمّنه من ملفات تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وتمويل التنمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الشاملة والمستدامة عالميا.