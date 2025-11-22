The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ولي عهد أبوظبي يلتقي المستشار الألماني على هامش قمة مجموعة العشرين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السبت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الطرفان خلال اللقاء عددا من القضايا ومسارات التعاون بين الإمارات وألمانيا، لاسيما في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وتناول اللقاء جدول أعمال قمة مجموعة العشرين وما يتضمّنه من ملفات تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وتمويل التنمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الشاملة والمستدامة عالميا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية