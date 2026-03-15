ولي عهد السعودية ورئيس الإمارات يؤكدان أن استمرار هجمات إيران يهدد أمن الخليج

reuters_tickers

1دقيقة

16 مارس آذار (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكدا، خلال اتصال هاتفي، أن الهجمات الإيرانية المستمرة على دول مجلس التعاون الخليجي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضافت الوكالة “دول المجلس ستستمر في بذل كافة جهودها للدفاع عن أراضيها وتوفير جميع الإمكانات المتاحة لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)