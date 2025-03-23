ويتكوف: أمريكا تريد التفاوض مع إيران بشأن البرنامج النووي

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واشنطن (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد إن رسالة الرئيس دونالد ترامب للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد محتمل هو محاولة لتجنب العمل العسكري.

وقال لشبكة فوكس نيوز “لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكريا”.

وأضاف “رسالتنا لإيران هي: دعونا نجلس معا ونرى ما إذا كان بإمكاننا، من خلال الحوار والدبلوماسية، الوصول إلى الحل الصحيح. إذا استطعنا، فنحن مستعدون لذلك. وإذا لم نستطع، فإن البديل ليس خيارا جيدا”.