1 كانون الثاني/يناير عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة والقطاع الخاص

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أنّ الأربعاء الأول من كانون الثاني/يناير 2025 سيكون عطلة لمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025 ، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الجمعة أنّ الهيئة أصدرت تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة بحيث “يكون الأربعاء الموافق 1 كانون الثاني/يناير 2025، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس 2 كانون الثاني/يناير 2025″، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطل الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص.

بالمثل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن “الأربعاء 1 يناير 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة” بمناسبة رأس السنة الميلادية، على ما ذكرت الوكالة.

هت/كام