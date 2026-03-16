10 قتلى إثر حريق في مستشفى في الهند

قضى عشرة مرضى في حريق عرضي وقع الإثنين في مستشفى عام في مدينة كوتاك في شرق الهند، وفق ما أعلنت سلطات ولاية أوديشا.

وكتب رئيس البرلمان المحلي موهان شاران ماجهي في منشور على منصة اكس أن “دائرة كهربائية مقصرة تسبّبت في اندلاع حريق في قسم العناية الفائقة والرضوح”، مشيرا إلى أن 23 مريضا كانوا يعالجون في هذه الوحدة التابعة لمستشفى “اس سي بي” وكليّته الطبّية وقت الحادث.

وأصيب 11 فردا من الطاقم على الأقلّ خلال محاولتهم إجلاء المرضى.

وكثيرة هي حوادث الحرائق في الهند التي تتفاقم بفعل رداءة البنى التحتية وعدم تطبيق معايير الأمن والسلامة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قضى ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين في حريق اندلع في مستشفى خاص في تاميل نادو (الجنوب).

